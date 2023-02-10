Криминалисты центрального аппарата СК прибыли на место взрыва в Новосибирске

Фото: МЧС России

Сотрудники центрального аппарата СК РФ приехали в Новосибирск для помощи в расследовании взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению председателя СК России следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России оперативно прибыли на место и оказывают помощь в расследовании", – говорится в сообщении.

Утром 9 февраля взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Он привел к обрушению подъезда здания, а также пожару. В результате погибли 13 человек, еще 14 человек удалось спасти из-под завалов.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования правоохранители задержали и арестовали двоих подозреваемых.

10 февраля в Новосибирской области было объявлено днем траура. Соболезнования родным и близким погибших выразил глава региона Андрей Травников.



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