Пять пострадавших в авиакатастрофе под Актау россиян остаются в больницах

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Пять россиян, которые пострадали в авиакатастрофе под Актау в Казахстане, остаются в больницах. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, девочку, которая была в числе эвакуированных в Москву, уже выписали под амбулаторное наблюдение врачей.

"На лечении в стационарах федеральных центров остаются пять пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная", – приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение во время экстренной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от города Актау. На борту были 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета.

Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.