10 января, 09:48Происшествия
Пять пострадавших в авиакатастрофе под Актау россиян остаются в больницах
Фото: depositphotos/sudok1
Пять россиян, которые пострадали в авиакатастрофе под Актау в Казахстане, остаются в больницах. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, девочку, которая была в числе эвакуированных в Москву, уже выписали под амбулаторное наблюдение врачей.
"На лечении в стационарах федеральных центров остаются пять пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная", – приводит РИА Новости слова Кузнецова.
Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение во время экстренной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от города Актау. На борту были 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета.
Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.
Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета, разбившегося под Актау