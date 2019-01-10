Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске рассказали о своем отношении к переселению

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

На сайте Change.org ранее была опубликована петиция о полном расселении пострадавшего дома в Магнитогорске. Портал Москва 24 опросил нескольких жильцов и выяснил, что не все готовы на переезд в другое место.

"Если бы у меня была возможность, я бы остался, но мой подъезд сносят. Дадут новую квартиру, попробую поменять на этот дом. Я тут родился и вырос, похоронил отца и маму, мне дорог этот дом, я хочу тут жить. И я давно уже ничего не боюсь", – рассказал один из жильцов восьмого подъезда.

По его словам, некоторые люди настаивают на переезде в большей степени из-за страха. "В квартире даже стекла целые были. Некоторые про трещины говорят, я там родился и вырос, видел эти трещины лет до 15, мама их заделывала каждый год. Возможно, какая-то из старых трещин и вылезла у кого-то", – рассказывает он.

Другие опрошенные боятся брать "кота в мешке". "Если будут сносить дом, то неизвестно, какая будет квартире и где. Мне нравится район, инфраструктура. Мы от места взрыва далеко, я не боюсь дома быть. Квартиру недавно взяли в ипотеку", – пояснила одна из жительниц дома Анна.

При этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с заявлением, заверив, что вопрос о судьбе дома будет решаться максимально открыто. А саму петицию он назвал попыткой "плясать на костях". "Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно. Я делаю официальное заявление. Решения, которые были оперативно приняты, основаны на результатах технической экспертизы", – подчеркнул Дубровский в заявлении на своем официальном сайте.

31 декабря в одном из подъездов многоэтажного жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушились перекрытия. Погибли 39 человек, среди них шесть детей. Было возбуждено уголовное дело, сейчас криминалисты проверяют разные версии происшествия.

Из под завалов извлекли в том числе 10-месячного ребенка, у него диагностировали серьезные обморожения и черепно-мозговую травму. Позже мальчика отправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас он находится в реанимации, его состояние стабильное.

Дмитрий Медведев сообщил, что на помощь пострадавшим при обрушении дома из резервного фонда кабмина направлено 147 миллионов рублей. Премьер уточнил, что размер помощи каждой семье будет зависеть от площади утраченного жилья.

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