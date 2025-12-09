Japan Times: в call-центре эротической компании Токио нашли голову, руки и стопы младенца

Фото: 123RF.com/tsuguliev

В call-центре эротической компании Токио обнаружили части тела младенца. Об этом сообщает издание Japan Times со ссылкой на МВД Японии, передает телеканал "360".

По данным правоохранителей, один из сотрудников call-центра обратился в полицию после того, как увидел голову, руки и ступни младенца в холодильнике. Правоохранители оперативно прибыли на место ЧП и осмотрели находку.

Голова была замотана в полиэтиленовый пакет, руки и стопы лежали в пластиковых пищевых контейнерах. Туловище ребенка не обнаружили. Его пол также не смогли установить. По предварительным данным, погибший был двухмесячным младенцем. Правоохранители организовали расследование ЧП.

Кроме того, один из местных жителей района, где находится call-центр, заявил, что здание регулярно использовали в качестве пункта ожидания для секс-работниц. Он отметил, что постоянно видел женщин, которые входили или выходили из него.

Ранее в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили пакет с частями тела ребенка. Предварительный осмотр останков установил, что погибшему было от 7 до 10 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ЧП и начали расследование.

Спустя время в квартире в Балашихе нашли тело ребенка без головы. Труп обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По подозрению в убийстве мальчика задержали его мать. На допросе она созналась в преступлении и написала явку с повинной. Ей также предъявили обвинение за убийство 6-летнего сына.

По решению суда злоумышленницу взяли под стражу. Она будет арестована до 16 января 2026 года.