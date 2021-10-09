Число жертв обрушения жилого дома в Батуми увеличилось до четырех – СМИ

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Число жертв обрушения жилого дома в центре Батуми увеличилось до четырех человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные грузинских СМИ.

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине, тело которой обнаружили спасатели.

В настоящий момент известно, что спасатели извлеки из-под завалов тела еще троих человек. Уточняется, что среди погибших есть несовершеннолетний.

Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии были отправлены два человека. Один из пострадавших остается в реанимации.

Накануне в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного корпуса. Местные жители сообщали, что перед обрушением слышали хлопок.

По данным МВД Грузии, причиной частичного обвала дома мог стать ремонт, который велся на первом этаже. Версию взрыва бытового газа полицейские исключают.