Тело погибшего, предположительно, нашли под завалами дома в Батуми

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Грузинские спасатели, по предварительным данным, обнаружили под завалами разрушенного дома в Батуми тело одного погибшего, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший", – сказал он.

Также Гомелаури отметил, что пока не может представить информацию о точном количестве людей, находящихся под завалами.

"Изначально мы сообщали о 10–15, сейчас не должно быть более 10 человек", – пояснил министр.

Телеканал Imedi, в свою очередь, сообщил, что специалистам удалось вывести из-под завалов еще одного мужчину.

8 октября в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного корпуса. Местные жители сообщали, что перед обрушением слышали хлопок.

По данным МВД Грузии, причиной частичного обвала дома мог стать ремонт, который велся на первом этаже. Версию взрыва бытового газа полицейские исключают.