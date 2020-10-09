Огонь от природного пожара в Пензенской области перекинулся на постройки

Фото: minleshoz.pnzreg.ru

Огонь природного пожара в городе Сердобске Пензенской области распространился на четыре жилых дома и ряд других построек. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате пала сухой растительности огонь охватил 4 жилых, один нежилой дом, а также 2 хозпостройки", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб.

По данным специалиста, общая площадь возгорания сейчас составляет 600 квадратных метров. Из-за того, что угроза дальнейшего распространения огня сохраняется, было принято решение приступить к эвакуации населения.

Ранее стало известно, что в Рязанской области локализовали пожар на месте склада с боеприпасами. Снаряды начали детонировать, что спровоцировало масштабное возгорание и эвакуацию населения в радиусе 5 километров от очага.

Различные травмы при пожаре получили 16 человек. Некоторым из них потребовалась госпитализация.

