Огонь от природного пожара в Пензенской области перекинулся на постройки

14:58
Фото: minleshoz.pnzreg.ru
Огонь природного пожара в городе Сердобске Пензенской области распространился на четыре жилых дома и ряд других построек. Об этом сообщает ТАСС.
"В результате пала сухой растительности огонь охватил 4 жилых, один нежилой дом, а также 2 хозпостройки", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб.
По данным специалиста, общая площадь возгорания сейчас составляет 600 квадратных метров. Из-за того, что угроза дальнейшего распространения огня сохраняется, было принято решение приступить к эвакуации населения.
Ранее стало известно, что в Рязанской области локализовали пожар на месте склада с боеприпасами. Снаряды начали детонировать, что спровоцировало масштабное возгорание и эвакуацию населения в радиусе 5 километров от очага.
Различные травмы при пожаре получили 16 человек. Некоторым из них потребовалась госпитализация.
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