Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели людей во время похода в Карелии

Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели людей во время похода в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В конце июля МЧС передало, что в Карелии организован поиск пропавших туристов, которые сплавлялись на байдарках в Белом море на участке от гряды островов Кузова к Соловецкому острову. Спустя время пресс-служба регионального СУ СК России заявила об обнаружении тела одного из путешественников.

После произошедшего жители Волгограда обратились к Бастрыкину, потребовав привлечь к ответственности организатора похода к Соловецким островам, в ходе которого погибли их родные.

Региональные следователи провели проверку, по итогам которой решили отказать в возбуждении дела, но Бастрыкин потребовал это сделать. Кроме того, он поручил представить доклад о принятых процессуальных решениях и по доводам обращения.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в заявлении СК.

Ранее туристическая группа пропала в районе вулкана Баранского. Для их поисков был собран отряд, в который вошли спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа.

Однако спасательная операция осложнялась погодными условиями. К поискам был также привлечен вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Спустя время группу туристов удалось найти. Все 10 человек были подняты на борт вертолета и доставлены на площадку санавиации в городе Курильске.