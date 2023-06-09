Уровень воды начал снижаться в Алешках и Голой Пристани

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Уровень воды начал постепенно снижаться в населенных пунктах Алешки и Голая Пристань Херсонской области. Глава областного правительства Андрей Алексеенко рассказал в своем официальном телеграм-канале о ситуации в этих городах после разрушения Каховской ГЭС.

"В Алешках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться. Там продолжаем спасательную операцию", – говорится в его публикации.

По его словам, в субботу, 10 июня, специальная комиссия начнет оценивать ущерб от диверсии на гидроэлектростанции. Сначала специалисты обследуют Новую Каховку и населенные пункты, в которых вода уже ушла.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

Подтоплены оказались свыше 14 тысяч домов. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Кроме того, сообщалось о пяти погибших.

Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий диверсии, произошедшей на Каховской ГЭС.



Разрушение Каховской ГЭС не окажет влияние на водоснабжение Крыма