В Херсонской области сообщили о стабильной эпидситуации после ЧП на Каховской ГЭС

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Эпидобстановка в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС и подтопления населенных пунктов остается стабильной. Об этом областной Минздрав сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильная – уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий. В условиях чрезвычайной ситуации в Херсонской области усилен мониторинг состояния заболеваемости", – сообщается в публикации.

Ранее в регионе начали реализовывать комплекс противоэпидемических мер, чтобы не допустить распространения инфекций после разрушения Каховской ГЭС. Глава областного правительства Андрей Алексеенко рассказал, что на территории Херсонской области соберут и утилизируют погибших животных, проведут уборку и мероприятия по дезинфекции.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее режим ЧС был также объявлен в Херсонской области.

Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что после происшествия пришлось эвакуировать с затопленных территорий более 5,8 тысячи граждан.



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