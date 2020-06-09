Михаила Ефремова увезли на допрос

Сотрудники правоохранительных органов везут на допрос заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

При этом территория возле строения ранее была оцеплена, полицейские не допускали к подъезду журналистов.

Трагедия произошла накануне, 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу на своем джипе Jeep Grand Cherokee. Там он столкнулся с водителем Lada. Мужчина получил тяжелые травмы, а впоследствии, утром 9 июня, скончался в больнице.

Михаила Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование выявило у него в крови наличие алкоголя. Впоследствии актер был отпущен домой под подписку о невыезде.

Изначально по факту произошедшего ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В ходе следствия и после смерти пострадавшего водителя дело переквалифицировали.

