Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска выросло до 9

Фото: МЧС России

Количество погибших при обрушении части пятиэтажки в Новосибирске из-за взрыва газа увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства отметил, что из-под завалов извлекли еще одно тело.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.

В Новосибирской области объявили траур в пятницу, 10 февраля, из-за случившегося.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По данным следствия, к взрыву могут быть причастны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. За несколько дней до взрыва они ходили по квартирам пятиэтажки, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняя работы по техническому обслуживанию газовых плит.



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