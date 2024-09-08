Минобороны РФ признано потерпевшей стороной по делу о поставках некачественных сухпайков

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Минобороны России признано потерпевшей стороной по уголовному делу о поставках в войска в 2022–2023 годах некачественных сухпайков по завышенным ценам. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Как следует из материалов дела, бывшие руководители Грязинского пищевого комбината (ГПК) в составе преступной группы под видом поставок индивидуальных рационов питания присвоили денежные средства Минобороны. Потерпевшая сторона – министерство обороны РФ", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в случае обвинительного приговора Минобороны России сможет добиваться возмещения ущерба, общая сумма которого составляет не менее 1,3 милларда рублей. В рамках дела следователи намереваются допросить некоторых сотрудников Минобороны, в том числе бывших, и дождаться результатов ряда экспертиз.

В деле о хищении подозреваются бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков и руководители нескольких компаний. Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они были заключены под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.

