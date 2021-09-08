Прокуратура Московской области поставила на контроль ход дела о взрыве газа в Ногинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в доме.

По данным следствия, из-за взрыва частично разрушились два этажа многоэтажного дома.

Взрыв произошел утром 8 сентября в Богородском городском округе Московской области. В результате ЧП обрушилось несколько этажей. По данным СК, погибли мужчина и женщина, пострадали еще пять человек, включая двоих детей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты: они проводят осмотр, выясняют причины случившегося. По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

На место взрыва выехали глава Подмосковья Андрей Воробьев, вице-губернатор Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

