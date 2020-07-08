Адвокат Сафронова заявил о подтверждающих секретность экспертизах в деле

20:53
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Федеральная служба безопасности (ФСБ) приобщила к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова два заключения экспертов. Данные сведения подтверждают секретность переданной им информации, сообщает ТАСС.
"В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений", – уточнил адвокат Иван Павлов.
По его словам, одно заключение датируется сентябрем прошлого года, а другое – маем текущего.
Защитник обратил внимание, что не ознакомлен с этими заключениями, их только упомянули в постановлении о возбуждении уголовного дела.
ФСБ России до этого подавала запрос в Лефортовский суд Москвы о содержании подозреваемого в СИЗО. Сам Сафронов вину не признавал, о чем стало известно на заседании.
Затем суд арестовал Сафронова на один месяц и 30 суток по делу о государственной измене. Согласно информации ФСБ, бывший журналист работал на одну из американских спецслужб.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».