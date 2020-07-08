Адвокат Сафронова заявил о подтверждающих секретность экспертизах в деле

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Федеральная служба безопасности (ФСБ) приобщила к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова два заключения экспертов. Данные сведения подтверждают секретность переданной им информации, сообщает ТАСС.

"В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений", – уточнил адвокат Иван Павлов.

По его словам, одно заключение датируется сентябрем прошлого года, а другое – маем текущего.

Защитник обратил внимание, что не ознакомлен с этими заключениями, их только упомянули в постановлении о возбуждении уголовного дела.

ФСБ России до этого подавала запрос в Лефортовский суд Москвы о содержании подозреваемого в СИЗО. Сам Сафронов вину не признавал, о чем стало известно на заседании.

Затем суд арестовал Сафронова на один месяц и 30 суток по делу о государственной измене. Согласно информации ФСБ, бывший журналист работал на одну из американских спецслужб.