В Белгороде объявили ракетную опасность

Фото: 123RF/vershininphoto

Ракетную опасность объявили в Белгороде, местное население призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Предупреждение действует в том числе в Белгородском районе. В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами – коридоре, ванной, туалете или кладовой.

"Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем телеграм-канале.

30 декабря центр Белгорода подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.



Уже 2 января украинская армия вновь совершила обстрел Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

На следующий день российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа.

Утром 8 января Гладков сообщил, что около 1,3 тысячи детей из Белгорода отправят на отдых в загородные лагеря в других регионах. О готовности оказать содействие заявили губернаторы из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.

Четыре ребенка оказались в реанимации после обстрела Белгорода