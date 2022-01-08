Захарова назвала "детским лепетом" слова Блинкена о ситуации в Казахстане

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в Казахстане обусловлены отчаянием и отсутствием аргументов у американских политиков. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут", – сказала она.

По ее словам, подобные заявления обусловлены не русофобией, а отсутствием каких-либо аргументов, поскольку вопросы о ситуации в Казахстане ставят представителей американской администрации в тупик.

Речь идет о следующей реплике Блинкена: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". Так он прокомментировал легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности в стране.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. По данным на утро 8 января, в республике задержали более 4 тысяч человек, среди которых есть и иностранцы.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны. Позже Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Первые российские миротворцы прибыли в республику 6 января.

