СМИ опубликовали новое подтверждение издевательств Хачатуряна над дочерьми

Фото: ТАСС/Мосгорсуд

СМИ опубликовали переписку сестер Хачатурян с двоюродным братом, которая полностью опровергает показания, данные им следствию. Разговор Арсена Хачатуряна с одной из сестер оказался в распоряжении сайта "Комсомольской правды".

Известно, что молодой человек является одним из главных защитников Михаила Хачатуряна. В показаниях следователям, а также в многочисленных интервью он уверяет, что дядя был замечательным и заботливым отцом, пишет СМИ. Об издевательствах над девочками племянник убитого якобы не знал.

По данным издания, переписываться молодой человек с Ангелиной Хачатурян начал после того, как увидел фотографию, где у девушки после очередной ссоры с отцом окровавлено лицо. На вопрос брата, откуда кровь, Ангелина рассказала, что Михаил бил ее ключами по лицу.

Арсен негативно отреагировал на произошедшее, словесно отругал дядю, но в то же время попросил сестру никому не показывать это фото и никому ничего не рассказывать.

Переписку уже приобщили к материалам уголовного дела. По мнению адвокатов сестер, Арсен и другие родственники умышленно дают ложные показания, чтобы обелить свою семью, либо пытаются угодить матери убитого Михаила Хачатуряна, которая стала его наследницей.

Ранее адвокат Ангелины Хачатурян опубликовал шокирующие фрагменты переписки подзащитной со своим отцом. Также была обнародована расшифровка его аудиосообщений. Из текста следует, что Михаил Хачатурян постоянно угрожал своим дочерям. Причем в выражениях не стеснялся. Он оскорблял их и говорил, что выгонит из дома.

Следствие в отношении Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. 14 июня СК предъявил сестрам обвинение в окончательной редакции. По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей, в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь, физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. В убийстве признались его дочери – Мария, Крестина и Ангелина. Младшей девушке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе девушки говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.

