Глава МЧС направил оперативную группу в Херсонскую область для оказания помощи населению

Фото: ТАСС/МЧС России

Оперативная группа Центрального аппарата МЧС РФ была направлена в Херсонскую область для оказания помощи населению. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Глава МЧС России Александр Куренков отправил спасателей в регион в соответствии с поручением Владимира Путина. Группу возглавляет заместитель министра Анатолий Супруновский. Она прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказанию всесторонней помощи местным жителям.

Ранее Путин поручил организовать работу по оказанию помощи жителям в зоне затопления в Херсонской области.

Дамба Каховской ГЭС, находившаяся на Днепре, была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев посчитал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

Стало известно, что в результате диверсии подтопило около 15 тысяч домовладений в Херсонской области.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что 35 населенных пунктов подверглись затоплению после разрушения Каховской ГЭС. По его словам, из затопленных территорий эвакуировали 1,5 тысячи человек. Для приема людей создали 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест.



Владимир Путин прокомментировал удар по Каховской ГЭС в Херсонской области