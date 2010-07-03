Трое пострадавших в ЧП с SSJ 100 остаются в тяжелом состоянии

Фото: СК РФ

Трое из 10 госпитализированных после пожара в самолете Москва – Мурманск по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Такое заявление сделал министр транспорта Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

Он пояснил, что сначала в больницу отвезли только пятерых пострадавших. Остальные обратились за медицинской помощью позже.

По словам Дитриха, медики мобилизованы, а глава Минздрава Вероника Скворцова держит ситуацию под контролем.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 вечером 5 мая экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил жесткую посадку. После приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП. Они выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Первые результаты расследования могут обнародовать в течение недели.

Спустя два дня после трагедии Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки семей жертв катастрофы. Согласно документу, город оплатит прием, размещение и питание родных погибших и пострадавших, прилетевших из других регионов.

Ранее появилось новое видео полыхающего лайнера. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.

