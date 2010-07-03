Трое пострадавших в ЧП с SSJ 100 остаются в тяжелом состоянии

Трое из 10 госпитализированных после пожара в самолете Москва – Мурманск по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Такое заявление сделал министр транспорта Евгений Дитрих, передает РИА Новости.
Он пояснил, что сначала в больницу отвезли только пятерых пострадавших. Остальные обратились за медицинской помощью позже.
По словам Дитриха, медики мобилизованы, а глава Минздрава Вероника Скворцова держит ситуацию под контролем.
Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 вечером 5 мая экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил жесткую посадку. После приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа и 33 пассажирам.
Следователи рассматривают различные версии ЧП. Они выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Первые результаты расследования могут обнародовать в течение недели.
Спустя два дня после трагедии Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки семей жертв катастрофы. Согласно документу, город оплатит прием, размещение и питание родных погибших и пострадавших, прилетевших из других регионов.
Ранее появилось новое видео полыхающего лайнера. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
Следователи и криминалисты завершили работу в Шереметьеве
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.