СМИ узнали, когда будут первые результаты расследования катастрофы SSJ 100

В течение недели могут быть обнародованы первые результаты расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Отмечается, что по закону на публикацию результатов отводится 30 дней. Но из-за особой общественной важности первые результаты хотят огласить намного раньше.
"Чтобы прекратить спекуляции и порождение недостоверных слухов", – уточнил источник, добавив, что такое решение может принять комиссия по расследованию катастрофы.
Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в аэропорт, где совершил жесткую посадку. У лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Часть пассажиров спаслась, спустившись по надувным трапам.
По данным СК, погиб 41 человек. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. Сейчас следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. Среди основных – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
В аэропорту Шереметьево появился стихийный мемориал погибшим
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