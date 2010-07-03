СМИ узнали, когда будут первые результаты расследования катастрофы SSJ 100

Фото: Агентство Москва

В течение недели могут быть обнародованы первые результаты расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Отмечается, что по закону на публикацию результатов отводится 30 дней. Но из-за особой общественной важности первые результаты хотят огласить намного раньше.

"Чтобы прекратить спекуляции и порождение недостоверных слухов", – уточнил источник, добавив, что такое решение может принять комиссия по расследованию катастрофы.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в аэропорт, где совершил жесткую посадку. У лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Часть пассажиров спаслась, спустившись по надувным трапам.

По данным СК, погиб 41 человек. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. Сейчас следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. Среди основных – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

