Врачи рассказали о психологическом состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ

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Психологическое состояние членов экипажа сгоревшего в Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 улучшилось после работы специалистов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергея Петрикова.

По его словам, одна бортпроводница находится в тяжелом состоянии. Состояние ее коллеги, а также командира корабля и второго пилота врачи оценивают как средней степени тяжести. С ними постоянно работают психологи.

"Сейчас состояние этих пациентов заметно улучшилось в психологическом плане. У командира стабильное состояние", – пояснил Петриков.

Дать прогнозы по выздоровлению пока мешают особенности таких диагнозов, как ожоги и отравление продуктами горения.

5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

После случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Среди версий авиакатастрофы сейчас рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна.

Ранее экипаж самолета рассказал о трагедии. По словам бортпроводницы, после взлета самолет попал в тучу, где шел сильный град. Именно в этот момент произошел хлопок. Она добавила, что после жесткого приземления пассажиры начали вставать с мест и продвигаться к выходу, несмотря на то, что самолет еще двигался.

