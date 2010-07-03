Врачи рассказали о психологическом состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ

Психологическое состояние членов экипажа сгоревшего в Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 улучшилось после работы специалистов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергея Петрикова.
По его словам, одна бортпроводница находится в тяжелом состоянии. Состояние ее коллеги, а также командира корабля и второго пилота врачи оценивают как средней степени тяжести. С ними постоянно работают психологи.
"Сейчас состояние этих пациентов заметно улучшилось в психологическом плане. У командира стабильное состояние", – пояснил Петриков.
Дать прогнозы по выздоровлению пока мешают особенности таких диагнозов, как ожоги и отравление продуктами горения.
5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
После случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Среди версий авиакатастрофы сейчас рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна.
Ранее экипаж самолета рассказал о трагедии. По словам бортпроводницы, после взлета самолет попал в тучу, где шел сильный град. Именно в этот момент произошел хлопок. Она добавила, что после жесткого приземления пассажиры начали вставать с мест и продвигаться к выходу, несмотря на то, что самолет еще двигался.
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