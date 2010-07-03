Путин заслушал доклады Бастрыкина, Дитриха и Скворцовой по катастрофе SSJ-100

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Владимир Путин заслушал доклады председателя СК РФ Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и министра здравоохранения Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 и помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, главе государства доложили о причинах и обстоятельствах катастрофы, о работе возглавляемой Дитрихом правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по ликвидации последствий инцидента. Вероника Скворцова рассказала Путину о том, как оказывается медицинская помощь пострадавшим.

В воскресенье, 5 мая, самолет SSJ 100 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск, экстренно сел в аэропорту Шереметьево и загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту лайнера, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы. В числе погибших – бортпроводник Максим Моисеев, который во время эвакуации пытался открыть дверь для спасения пассажиров в хвостовой части судна.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

