Собянин подписал постановление о мерах поддержки семей жертв катастрофы в Шереметьеве

Постановление о мерах поддержки родственников погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск подписал Сергей Собянин. Документ появился на официальном портале мэра и правительства столицы.
В постановлении сказано, что ГБУ "Ритуал" предоставит необходимые услуги для похорон жертв катастрофы из расчета не более 110 тысяч рублей на каждого погибшего.
Помимо этого, живущие в Москве дети погибших будут ежемесячно получать выплаты из бюджета.
Согласно документу, средства для единовременной помощи семьям жертв и пострадавших выделят из резервного фонда. Организация погребения погибших возложена на столичный департамент торговли и услуг.
Город также оплатит прием, размещение и питание родных погибших и пострадавших, прилетевших из других регионов. Перевозить этих людей будут автобусы Мосгортранса.
5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. У лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Часть пассажиров спаслась, спустившись по надувным трапам.
Катастрофа унесла 41 жизнь. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Следователи рассматривают различные версии ЧП. Среди основных – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Первые результаты расследования могут появиться уже через неделю.
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