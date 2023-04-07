Правозащитник опроверг информацию о заключении Дарьи Треповой в СИЗО Лефортово

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Информация о местонахождении Дарьи Треповой в СИЗО Лефортово, арестованной по делу о теракте в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь ОНК Москвы, член СПЧ при президенте РФ Алексей Мельников.

"На данный момент у нас достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии", – написал Мельников.

Правозащитник отметил, что подлинная информация будет известна и предоставлена позже.

2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.

По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный суд Москвы арестовал девушку до июня этого года. Во время допроса Трепова призналась, что принесла этот предмет в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей эту статуэтку.



"Московский патруль": суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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