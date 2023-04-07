Прощание с Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Церемония прощания с погибшим при взрыве в кафе Санкт-Петербурга военкором и писателем Владленом Татарским пройдет в субботу, 8 апреля, в 12:00 по московскому времени на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля в 12 часов. Город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал", – говорится в публикации.

2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.

По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный столичный суд арестовал девушку до июня этого года. Во время допроса Трепова призналась, что принесла этот предмет в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей эту статуэтку.



"Московский патруль": суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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