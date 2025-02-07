Сбежавшего через границу с Финляндией ребенка доставили в Петербург

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Несовершеннолетнего мальчика, нелегально пересекшего границу России со стороны Финляндии, доставили в социальное учреждение на территории Санкт-Петербурга, пишет РБК со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексея Буцайло.

Он заверил, что ребенок здоров, хорошо себя чувствует и уже общался с матерью по телефону. При этом Буцайло отказался комментировать информацию о том, что пересекший границу мальчик является гражданином Украины.

По предварительной информации 47news, у ребенка есть российское гражданство. Он родился в Донецке, затем вместе в матерью переехал в Самарскую область. В 2022 году он получил гражданство по упрощенной процедуре, как и его мать, говорится в материале.

Россия не выдает своих граждан. Таким образом, забрать несовершеннолетнего может только законный представитель.

"Приоритет номер один – вернуть мальчика как можно быстрее", – заявлял, в свою очередь, глава следственного управления полиции Юго-восточной Финляндии Юсси Хонканен, передает Yle.

МИД Финляндии отказался комментировать ситуацию в разговоре с финскими журналистами. Власти республики обратились к РФ с просьбой вернуть ребенка на свою территорию. Мальчику 13 лет, его семья находится в Финляндии и пока не может приехать в Россию, передает "Фонтанка".

Инцидент произошел 31 января в районе Кархусуо в Иматре. СМИ писали, что подросток, путешествовавший в одиночку, был задержан российскими пограничными властями и до сих пор находится на территории РФ.

Журналисты уточняли, что ребенок является гражданином Финляндии. Подростку грозит штраф или тюремное заключение.

В целях пресечения незаконного въезда на территорию страны Финляндия закрыла 4 КПП на границе с Россией 18 ноября 2023 года. Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября.

В апреле 2024 года финский кабмин продлил закрытие контрольно-пропускных пунктов до дальнейшего уведомления. Позднее русскоязычное общество в Финляндии заявило, что готовится подать апелляцию в ЕСПЧ из-за решения о закрытии границы.