07 февраля, 16:22Происшествия
Сбежавшего через границу с Финляндией ребенка доставили в Петербург
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Несовершеннолетнего мальчика, нелегально пересекшего границу России со стороны Финляндии, доставили в социальное учреждение на территории Санкт-Петербурга, пишет РБК со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексея Буцайло.
Он заверил, что ребенок здоров, хорошо себя чувствует и уже общался с матерью по телефону. При этом Буцайло отказался комментировать информацию о том, что пересекший границу мальчик является гражданином Украины.
По предварительной информации 47news, у ребенка есть российское гражданство. Он родился в Донецке, затем вместе в матерью переехал в Самарскую область. В 2022 году он получил гражданство по упрощенной процедуре, как и его мать, говорится в материале.
Россия не выдает своих граждан. Таким образом, забрать несовершеннолетнего может только законный представитель.
"Приоритет номер один – вернуть мальчика как можно быстрее", – заявлял, в свою очередь, глава следственного управления полиции Юго-восточной Финляндии Юсси Хонканен, передает Yle.
МИД Финляндии отказался комментировать ситуацию в разговоре с финскими журналистами. Власти республики обратились к РФ с просьбой вернуть ребенка на свою территорию. Мальчику 13 лет, его семья находится в Финляндии и пока не может приехать в Россию, передает "Фонтанка".
Инцидент произошел 31 января в районе Кархусуо в Иматре. СМИ писали, что подросток, путешествовавший в одиночку, был задержан российскими пограничными властями и до сих пор находится на территории РФ.
Журналисты уточняли, что ребенок является гражданином Финляндии. Подростку грозит штраф или тюремное заключение.
В целях пресечения незаконного въезда на территорию страны Финляндия закрыла 4 КПП на границе с Россией 18 ноября 2023 года. Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября.
В апреле 2024 года финский кабмин продлил закрытие контрольно-пропускных пунктов до дальнейшего уведомления. Позднее русскоязычное общество в Финляндии заявило, что готовится подать апелляцию в ЕСПЧ из-за решения о закрытии границы.