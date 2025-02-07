Работа волонтеров по очистке пляжей в Анапе приостановлена из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Работа волонтеров по очистке пляжей от мазута в Анапе была временно приостановлена. Причиной для этого послужило ухудшение погоды, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оперштаба Краснодарского края.

В городе похолодало и поднялся сильный ветер. Уборку не планируется возобновлять до улучшения погодных условий. При этом накануне спасатели также смогли поработать на берегу всего пару часов в связи с непогодой.

Представители оперштаба намерены продолжать наблюдение за изменением обстановки, чтобы сориентировать добровольцев по началу уборки побережья.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.