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Происшествия

06 декабря, 19:32

Росгвардия задержала проникшего в детсад мужчину

происшествия

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, проникшего в детский сад в столице. Как передает ТАСС со ссылкой на Главное управление Росгвардии по Москве, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Сигнал тревоги поступил с охраняемого образовательного учреждения на Новоясеневском проспекте. К росгвардейцам обратился охранник, который пояснил, что неизвестный мужчина перелез через забор детского сада. Он проник на территорию, после чего попытался проникнуть в здание.

При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии задержали подозрительного мужчину. По сведениям ведомства, он вел себя неадекватно, на вопросы отвечал невнятно. На место вызвали бригаду медиков и полицейских.

В октябре подобный случай произошел в Нарьян-Маре. 36-летний пьяный мужчина прошел в детский сад во время тихого часа.

Он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Сразу после этого его задержали. Мужчина отказался от дачи показаний, но объяснил свои действия голосами в голове.

Охранника учреждения арестовали. Глава департамента НАО уволилась после инцидента.

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