В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада после убийства мальчика

Фото: скриншот видео СК РФ

Городской суд Нарьян-Мара арестовал на два месяца охранника детского сада, где 31 октября был убит шестилетний мальчик.

"Сегодня суд заключил под стражу охранника [детского сада] на два месяца", – рассказали ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

Охранник является сотрудником ОП "Святогоръ". По данным следствия, он пропустил подозреваемого в убийстве дистанционно, когда тот позвонил в домофон. Сотрудник не выходил из своей комнаты, поскольку принял мужчину за родителя одного из дошкольников.

Против охранника возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В четверг, 31 октября, стало известно, что 36-летний мужчина прошел в детский сад Нарьян-Мара во время тихого часа. Как показало следствие, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В группе он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Мужчина был задержан на месте преступления.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

По сообщению властей, с семьей ребенка круглосуточно находятся психологи, дежурит скорая помощь.

