Глава департамента образования НАО уволилась после убийства ребенка в детсаду

Фото: скриншот видео СК РФ

Руководитель регионального департамента образования, культуры и спорта Лина Гущина уволилась после убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, сообщает пресс-служба окружной администрации.

Она написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Губернатор Ненецкого автономного округа принял прошение о ее отставке. Аналогичное заявление поступило в адрес профильного ведомства от заведующей детским садом "Сказка" Галины Овчинниковой.

Происшествие случилось 31 октября. 36-летний пьяный мужчина подошел ко входу в детсад и позвонил в домофон. Охранник открыл ему дверь и позволил пройти в помещение, поскольку принял его за родителя одного из воспитанников.

Злоумышленник поднялся на второй этаж и смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика. Мужчину задержали на месте преступления. Он признал вину и раскаялся в содеянном, свои действия обвиняемый объяснил голосами в голове.

Сотруднику частного охранного предприятия, пропустившего преступника, предъявили обвинение. Вину он признал частично.

Расследование дела под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. СК опубликовал кадры нападения.