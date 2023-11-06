06 ноября, 18:25Происшествия
В ХАМАС сообщили об обстреле Тель-Авива
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву. Об этом сообщается в телеграм-канале движения.
Согласно сообщению, это стало ответом на убийство мирных жителей.
До этого Израиль нанес авиаудар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа, а также по офтальмологической больнице.
Ранее истребители Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа ответственного за спецоперации палестинского движения ХАМАС Джамаля Муссу. В частности, израильские сухопутные войска смогли взять под контроль военный лагерь ХАМАС, где находятся наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные террористические туннели.
7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.
В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.
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