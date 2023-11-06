Истребители армии Израиля ликвидировали ответственного за спецоперации ХАМАС

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Истребители Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа ответственного за спецоперации палестинского движения ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦАХАЛ.

"Кроме того, солдаты ЦАХАЛа убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях", – отмечается в сообщении.

В частности, израильские сухопутные войска смогли взять под контроль военный лагерь ХАМАС, где находятся наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные террористические туннели.

Кроме того, за прошедшие сутки армия Израиля нанесла удары по более чем 450 целям ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа