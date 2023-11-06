Армия Израиля заявила об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Армия обороны Израиля уничтожила в секторе Газа командира одного из батальонов вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.

"Ночью в результате удара истребителя ВВС Израиля, нанесенного на основании разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, был убит командир батальона ХАМАС "Дейр-эль-Балах" Ваэль Асефа", – уточнила армия.

По информации ЦАХАЛ, он участвовал в организации нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее истребители Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа ответственного за спецоперации палестинского движения ХАМАС Джамаля Муссу. В частности, израильские сухопутные войска смогли взять под контроль военный лагерь ХАМАС, где находятся наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные террористические туннели.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

Новости мира: ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа