Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе

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Фото: depositphotos/avoodin
Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения самолета. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что авиакатастрофа случилась в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Как утверждается в заявлении местной пожарной службы, крушение в сельской местности муниципалитета Пьедади-ди-Каратинга потерпел небольшой самолет модели Beech Aircraft.
"Пожарная служба подтверждает, что на борту находилась певица Марилия Мендонса и она погибла", – отмечается в заявлении.
По информации портала G1, в катастрофе также погибли продюсер певицы, ее дядя и два пилота. Причины случившегося уточняются.
В 2019 году певица стала лауреатом премии Latin Grammy. На каналах YouTube записи выступлений Мендонсы набрали сотни миллионов просмотров.
Ранее шесть человек стали жертвами крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого находились сотрудники Минздрава. Катастрофа случилась в департаменте Пандо.
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