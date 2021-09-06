Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Станция "Проспект Вернадского" открыта для пассажиров", – отмечается в сообщении.

Позднее в понедельник, в 19:30, ведомство сообщило, что движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее стало известно, что движение на красной ветке метро от "Юго-Западной" станции до "Университета" приостановили для проверки одного из составов. В Дептрансе уточнили, что станцию "Проспект Вернадского" покинули все пассажиры, им ничего не угрожает.

Причиной для проверки состава стало задымление в одном из вагонов поезда. Источник ТАСС рассказал, что возгорание произошло в результате короткого замыкания, которое на данный момент ликвидировано.

Как позднее сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта, причины задымления в поезде расследует комиссия московского метро.