06 сентября, 19:01
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Станция "Проспект Вернадского" открыта для пассажиров", – отмечается в сообщении.
Позднее в понедельник, в 19:30, ведомство сообщило, что движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком.
Ранее стало известно, что движение на красной ветке метро от "Юго-Западной" станции до "Университета" приостановили для проверки одного из составов. В Дептрансе уточнили, что станцию "Проспект Вернадского" покинули все пассажиры, им ничего не угрожает.
Причиной для проверки состава стало задымление в одном из вагонов поезда. Источник ТАСС рассказал, что возгорание произошло в результате короткого замыкания, которое на данный момент ликвидировано.
Как позднее сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта, причины задымления в поезде расследует комиссия московского метро.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: