Брат подорвавшего машину в Москве засомневался, что тот сделал это ради денег

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Брат подозреваемого в подрыве машины военного в Москве Евгения Серебрякова Алексей усомнился в том, что мужчина мог пойти на преступление ради заработка.

"У него с деньгами проблем не было, он работал в банке и хорошо зарабатывал. Когда проблемы были, он родителям помогал – перечислял деньги на лекарства, на операцию, сам искал редкие препараты. Покупал подарки", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, мужчина рассказал, что у Серебрякова не было вредных привычек.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке на севере Москвы 24 июля. В результате травмы получили мужчина и женщина. Подозреваемый в подрыве Серебряков успел скрыться в Турции, где его задержали.

Следователи расследуют дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Замоскворецкий суд Москвы арестовал злоумышленника. Серебряков частично признал свою вину.

Его родители узнали о причастности сына к преступлению, когда к ним постучались следователи с обыском. Отец Серебрякова отметил, что в последний раз говорил с сыном по телефону накануне. Оба родителя подтвердили, что мужчина хорошо зарабатывал.

