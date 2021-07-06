В МЧС опровергли информацию об обнаружении возможного места падения самолета на Камчатке

11:19
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Место падения самолета Ан-26 на Камчатке, с которым ранее потеряли связь, еще не обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.
"В ряде СМИ проходит информация об обнаружении спасателями возможного места падения пассажирского самолета Ан-26. Сообщаем, что на данный момент МЧС России данную информацию не подтверждает. Поиск продолжается", – уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что якобы в район предполагаемого падения самолета в море были направлены суда.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Сообщалось, что на борту находится глава поселка Палана Ольга Мохирева. Общее число людей в самолете – 28, из них 22 пассажиры.
В связи с инцидентом была запущена горячая линия. Обратиться на нее можно по телефону 8 (415) 33-14-52. Также доступен телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.
МЧС сообщило о пропаже связи с пассажирским самолетом на Камчатке
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