Власти Камчатки не располагают данными, что самолет Ан-26 упал в море

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Власти Камчатки не имеют официальных данных, что пропавший самолет Ан-26 упал в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

"Посадочная полоса устроена таким образом, что посадка идет со стороны моря. Но официально нет данных, что самолет упал в море", – заявили в правительстве.

Ранее в экстренных службах сообщили, что предполагаемое место падения самолета находится в море. Отмечалось, что к установленной точке спасатели направили группировку судов.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. По данным МЧС, на его борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. В районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров.

По сведениям Камчатского авиапредприятия, связь с рейсом № 251 была утрачена перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от точки приземления.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8 (415) 33-14-52.

Телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.