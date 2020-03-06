Первый заболевший коронавирусом в Москве готовится к выписке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первого заболевшего коронавирусом, проходящего лечение в инфекционной клинической больнице № 1 в Москве, готовят к выписке.

"Наш первый заболевший выздоровел – у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции. В ближайшие дни мы его выпишем", – приводит Агентство "Москва" слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее сообщалось о шести новых случаях заболевания COVID-19 в России за сутки. Уточняется, что один случай обнаружен в Нижнем Новгороде и пять – в Москве.

В оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказали, что состояние пациентов удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.

Трое зараженных пациентов доставлены в инфекционную больницу № 1, двое – в больничный комплекс в Коммунарке. Все они находятся в специальных палатах и получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

В Москве также госпитализировали троих контактировавших с заболевшими коронавирусом. У всех пациентов выявили признаки ОРВИ.

"Оперативно нам удалось установить все контакты этих заболевших как в самолете, так и на территории Москвы. На сегодняшний день все близкие контакты – родственники и друзья – уже установлены. Все они взяты под медицинское наблюдение", – рассказала Ракова.

Кроме того, режим самоизоляции после приезда из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией распространяется и на иностранных граждан, отметила заммэра.

Она пояснила, что прибывающие в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией должны провести на карантине 14 дней.

Ракова подчеркнула, что если иностранные граждане прибыли в столицу меньше чем на две недели, то тогда они находятся в режиме изоляции по месту нахождения весь период, который планировали быть в Москве, а по его истечении возвращаются к себе на родину.

В Штабе также призвали все прибывших в Москву рейсами SU 2613, SU 2322, SU 2323, 9U 175, SU 2413, S7 3586 и рейсом "Уральских авиалиний" 3510 немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник отметил, что в настоящий момент ситуация в столице относительно спокойная.

Также в образовательных учреждениях Москвы введен режим повышенной готовности. С 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

Первый заболевший коронавирусом в Москве готовится к выписке

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении уханьской пневмонии вне Китая в 85 странах.