Режим самоизоляции прибывшим в Москву из стран с коронавирусом касается и иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Режим самоизоляции после приезда из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией распространяется и на иностранных граждан. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Указ мэра Москвы распространяется не только на граждан РФ и жителей Москвы, но и на всех остальных лиц, включая иностранцев, если они прибывают из неблагополучных регионов", – заявила Ракова.

Она пояснила, что прибывающие в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией должны провести на карантине 14 дней. Ракова подчеркнула, что если иностранные граждане прибыли в Москву меньше чем на две недели, то тогда они находятся в режиме изоляции по месту нахождения весь период, который планировали быть в Москве, а по его истечении возвращаются к себе на родину.

Ракова добавила, что изоляционный режим не распространяется на членов экипажей и бортпроводников самолетов, уточнив, что они находятся под специальным медицинским наблюдением в собственных подразделениях авиакомпании.



Первый заболевший коронавирусом в Москве готовится к выписке

5 марта Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.

В пятницу сообщалось, что в России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом у граждан страны. Один случай обнаружен в Нижнем Новгороде и пять – в Москве. Все вновь выявленные случаи коронавируса в Россию завезены из Италии.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что у четырех пациентов легкие симптомы болезни, еще один пациент находится в состоянии средней тяжести.

Позднее в пятницу сообщалось, что первого заболевшего коронавирусом, проходящего лечение в инфекционной клинической больнице № 1 в Москве, готовят к выписке. У него уже несколько раз взяли анализы на вирус, результаты оказались отрицательными.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

По последним данным, во всем мире новым вирусом заражены 100 026 человек, выздоровело более 55 тысяч человек, скончалось более трех тысяч. Только в Китае число зараженных превысило 80,5 тысячи человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах, в том числе в России.

