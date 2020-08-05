Папа Римский выразил соболезнования жителям Ливана после взрыва в Бейруте

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Папа Римский Франциск выразил соболезнования народу Ливана и помолился за погибших после взрыва, который накануне произошел в Бейруте. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Помолимся за жертв и за их родных, помолимся за Ливан, чтобы <...> он смог пережить этот трагический и болезненный момент", – заявил священнослужитель.

Папа Римский также призвал международное сообщество помочь Ливану в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Мощный взрыв прогремел в Бейруте накануне, 4 августа. По предварительным данным, причиной происшествия стало ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры.

Бейрутские госпитали переполнены после взрыва в порту

Число погибших во взрыве в Бейруте уже превысило 100 человек. Среди россиян пострадала сотрудница посольства, она получила небольшое ранение. Граждан РФ среди серьезно пострадавших нет.

Взрыв в порту Бейрута мог оставить без крова около 300 тысяч человек. Сумма ущерба от катастрофы пока оценивается в 3–5 миллиарда долларов, но цифра может увеличиться.

