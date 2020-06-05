"Он сказал мне не лезь, и все". Отец погибшего – о пожаре в доме на Дорожной улице

Названа предварительная причина пожара в доме на юге Москвы

Самодельная пиротехника могла стать причиной пожара в многоэтажном жилом доме на Дорожной улице. Такую версию рассматривают в МЧС.

Отец погибшего в результате ЧП рассказал, что его 31-летний сын занимался созданием пиротехнических изделий.

"Он сказал, что проходит курсы по изготовлению пиротехники, что через две недели получит удостоверение, что он все знает, все понимает, у него огнетушитель есть. Он сказал мне: "Не лезь, и все". Я сидел в своей комнате, потом взрыв, и все последствия. Через входную дверь я уже выйти не смог, вышел на балкон и там закрылся, дождался спасателей", – рассказал Владимир Пономорев.

Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже, за ним последовало возгорание, а пламя с четвертого этажа перекинулось на пятый этаж. Там квартира тоже сильно пострадала. После того как пожар потушили, затопило квартиру на третьем этаже.

"Услышала громкий хлопок, даже не хлопок, а именно взрыв, потому что я такого не слышала за свою жизнь. Примерно через пять минут, когда все началось, приехала полиция, пожарные, скорая помощь", – поделилась очевидец случившегося.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. На месте работают следственные органы. Также проверкой произошедшего занялась прокуратура Москвы. Кроме того, прокуратура взяла на контроль результаты проводимой доследственной проверки на месте происшествия.

В Мосгазе сообщили, что хлопок с последующим возгоранием в жилом доме на Дорожной улице не связан с взрывом бытового газа. Аварийная бригада компании оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Выяснилось, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита также не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы.

ЧП произошло на улице Дорожной, доме 7. Специалисты справились с очагом возгорания в 12:55. В результате инцидента погиб один человек.