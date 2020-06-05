Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:28

Инцидент на Дорожной улице не связан с взрывом бытового газа – Мосгаз

происшествия пожар

Фото: ГУ МЧС по Москве

Хлопок с последующим возгоранием в жилом доме на Дорожной улице не связан с взрывом бытового газа, сообщила журналистам заместитель генерального директора Мосгаза по связям с общественностью Дарья Распопова.

По ее словам, аварийная бригада компании оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Выяснилось, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита также не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы.

Распопова добавила, что дом от газоснабжения не отключался. Угрозы населению нет. Причины пожара устанавливают специалисты.

"Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в апреле 2019 года, замечаний по газовому оборудованию в квартирах на данных этажах не выявили", – цитирует ее Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в жилом доме на Дорожной улице случился пожар. Возгорание локализовано в 12:45, открытое горение ликвидировано в 12:54. В результате пожара один человек погиб. Еще одного человека человека удалось спасти, он передан медикам.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать