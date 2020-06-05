Инцидент на Дорожной улице не связан с взрывом бытового газа – Мосгаз

Фото: ГУ МЧС по Москве

Хлопок с последующим возгоранием в жилом доме на Дорожной улице не связан с взрывом бытового газа, сообщила журналистам заместитель генерального директора Мосгаза по связям с общественностью Дарья Распопова.

По ее словам, аварийная бригада компании оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Выяснилось, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита также не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы.

Распопова добавила, что дом от газоснабжения не отключался. Угрозы населению нет. Причины пожара устанавливают специалисты.

"Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в апреле 2019 года, замечаний по газовому оборудованию в квартирах на данных этажах не выявили", – цитирует ее Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в жилом доме на Дорожной улице случился пожар. Возгорание локализовано в 12:45, открытое горение ликвидировано в 12:54. В результате пожара один человек погиб. Еще одного человека человека удалось спасти, он передан медикам.