Последствия ЧП в коллекторе на севере Москвы планируют устранить к воскресенью

11:31
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Последствия возгорания в кабельном коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве должны быть устранены в ближайшее воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
"По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле. В результате ЧП без света остались более 5,3 тысячи человек, позже все здания запитали по резервной схеме. Планируемое время завершения работ – 6 декабря", – сказал он.
В экстренных службах уточнили, что внутри коллектора находились 32 силовых кабеля, а также трубы горячего и холодного водоснабжения диаметром 400 и 300 миллиметров.
Вечером 2 декабря на севере столицы загорелся коллектор. В нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество.
По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, авария не повлияла на жизнеобеспечение района. Он рассказал, что все потребители были обеспечены электроэнергией, а дома – теплом.
Из-за ЧП было затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра. Пострадавших в результате пожара не было.
Движение на участке дублера Ленинградского проспекта будет ограничено еще 3 дня
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