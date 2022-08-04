Последствия пожара на складе Ozon в Истре сняли с коптера

Последствия крупного пожара на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе, произошедшего 3 августа, показали с помощью съемки с коптера.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура. По данным МЧС, пожар удалось локализовать в 21:17. В 05:45 4 августа было ликвидировано открытое горение.

