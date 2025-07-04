Пострадавший в Шереметьево ребенок начал самостоятельно питаться

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Пострадавший в столичном аэропорту Шереметьево ребенок начал самостоятельно питаться, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, которая навестила ребенка.

По словам омбудсмена, история мальчика развивается по лучшему сценарию, который могли предположить врачи детского клинического центра имени Л. М. Рошаля. При этом родители малыша поблагодарили медиков учреждения за работу, передала она.

Мишонова отметила, что ребенок сам съел банан и картофельное пюре. В то же время посторонних взрослых он пока принимает настороженно.

"Мама уже совсем успокоилась. Тоже улыбается. Сказала ей, что я всегда на связи, чтобы ей ни понадобилось", – обратила внимание она в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта 23 июня. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

В результате его госпитализировали, где врачи диагностировали ребенку открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа.

По последним данным, ребенка перевели из реанимации в общее отделение. В настоящее время состояние мальчика оценивается как стабильное.

Напавшему предъявили обвинения в покушении на убийство. При этом в процессе допроса мужчина не дал объяснения своим действиям. Суд заключил его под стражу до 24 августа.