Пострадавшего в Шереметьево ребенка перевели в общее отделение

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Ребенок, которого ударили об пол в аэропорту Шереметьево, переведен из реанимации в общее отделение. Об этом сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние мальчика в настоящее оценивается как стабильное. Воробьев уточнил, что ребенок уже находится в контакте с матерью. Он понимает речь, выполняет простые команды и постепенно отходит от зондового питания.

Помимо этого, мальчик уже может с поддержкой присаживаться. Однако медики продолжают делать плановую терапию для его последующего лечения.

Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей центра имени Рошаля за оказание своевременной помощи и высокий уровень профессионализма. Он пожелал пострадавшему скорейшего восстановления.

"Мы все болеем за тебя!" – заключил Воробьев.

Нападение на маленького мальчика в аэропорту Шереметьево произошло 23 июня. В зоне прилета аэропорта мужчина, который летел транзитом из Каира в Минск, в состоянии наркотического опьянения схватил мальчика и с силой бросил его на пол.

В результате у ребенка выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Напавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Во время допроса злоумышленник не смог объяснить свои действия. Спустя время СМИ написали, что мужчина признал свою вину. Суд арестовал злоумышленника.

