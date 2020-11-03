Гражданка Германии погибла в результате теракта в Вене

Гражданка Германии погибла во время теракта в австрийской столице. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас на своей странице в Twitter.

"У нас есть печальная новость о том, что гражданин Германии является жертвой нападения в Вене. Наши соболезнования его семье и друзьям", – написал Маас.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Австрии задержали 14 человек, входящих в окружение ликвидированного злоумышленника в Вене. Стрельба в столице Австрии произошла в ночь с 2 на 3 ноября. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом.

В результате стрельбы погибли пять человек, 17 пострадали. Правительство Австрии объявило трехдневный траур начиная с 3 ноября. Государственные флаги на федеральных учреждениях будут приспущены. В стране пройдет общенациональная минута молчания.

Соболезнования Австрии выразил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер осудил преступление и заявил, что террор не посеет раздор между представителями разных вероисповеданий.

