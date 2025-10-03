Опасность БПЛА объявлена в Орске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Опасность БПЛА объявили в Орске Оренбургской области, сообщил в телеграм-канале мэр города Артем Воробьев.

"В настоящий момент работают силы министерства обороны", – говорится в публикации.

Воробьев попросил жителей не поддаваться панике, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

В связи с атакой беспилотников в аэропорту Оренбурга вводились временные ограничения. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. В настоящее время они отменены.

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 20 украинских дронов. Над Черным морем сбили 9 БПЛА, над Воронежской областью – 4, над Белгородской областью и Крымом – по 3, над Курской областью – 1 беспилотник.